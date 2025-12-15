Графік відключення світла на Київщині на 15 грудня: скільки буде електроенергії

Питання стабільності електропостачання залишається одним із ключових для домогосподарств і бізнесу на Київщині, особливо в зимовий період.

Про це повідомляє «ПЛ».

Водночас графіки відключень електроенергії не можуть формуватися задовго наперед у фіксованому вигляді, оскільки напряму залежать від балансу в енергосистемі, погодних умов та рівня споживання.

Офіційний порядок інформування передбачає публікацію графіків операторами системи розподілу напередодні або безпосередньо в день застосування обмежень.

Такі повідомлення мають адресний характер і враховують конкретні черги та підчерги, що робить неможливим використання універсальних таблиць без прив’язки до місця проживання.

Для споживачів ключовим джерелом інформації залишаються офіційні сайти, соціальні мережі та сервіси операторів.

Будь‑які сторонні публікації без посилання на офіційні канали не можуть вважатися достовірними. У діловому контексті це означає необхідність гнучкого планування робочих процесів та резервних сценаріїв, а не орієнтацію на попередні або неофіційні розклади.

Окрім того, раніше експерти розповіли про графік відключення світла на Харківщині на 12 грудня.