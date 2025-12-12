Графік відключення світла на Харківщині на 12 грудня: подробиці

На 12 грудня офіційний погодинний графік відключень електроенергії на Харківщині поки не оприлюднений, однак ситуація в регіоні залишається напруженою на тлі постійних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попередні дні — зокрема 8, 9 та 10 грудня — супроводжувалися впровадженням режимів обмеження електропостачання, які іноді доводилося коригувати в реальному часі через аварійні виклики.

Місцеві енергетики повідомляють, що мережі працюють із підвищеним навантаженням, а відновлювальні бригади працюють безперервно після кількох хвиль комбінованих ракетно-дронових атак.

За відсутності стабільного планового графіка користувачам доводиться орієнтуватися на оперативні сповіщення обленерго. У більшості випадків компанія публікує оновлені дані в офіційних каналах за декілька годин до початку відключень.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися в будь-який момент, тож рекомендація залишається незмінною: варто заздалегідь підготувати резервні джерела освітлення та зарядні пристрої, а також перевірити можливість автономної роботи домашньої техніки.

Експерти зазначають, що Харківська область перебуває в числі найбільш уразливих регіонів, і це безпосередньо впливає на стабільність енергопостачання. Постійні атаки та обмежені можливості для глибокої модернізації мереж роблять графіки тимчасовими рішеннями, які важко планувати наперед.

Попри це, енергетичні служби намагаються забезпечити максимально рівномірний розподіл обмежень, щоб уникнути тривалих перерв у конкретних районах. До моменту оприлюднення офіційного графіка на 12 грудня споживачам радять стежити за оновленнями та підготуватися до потенційних відключень.

