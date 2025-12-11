Технологии

Графік відключення світла на Черкащині на 11 грудня: подробиці

Оприлюднені Черкасиобленерго графіки на 11 грудня підтверджують запровадження погодинних відключень у проміжку від 07:00 до 22:00.

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідно до доступних даних, протягом дня черги споживачів вмикатимуться та відключатимуться у визначеній послідовності, а подекуди окремі години повторюватимуть навантаження попереднього блоку.

Такий формат розподілу застосовується через необхідність утримувати стабільність об’єднаної енергосистеми та підтримувати баланс між споживанням і можливостями генерації.

Попри те, що графік вже оприлюднений, обленерго акцентує на можливих оперативних корекціях. Система електропостачання регіону постійно реагує на зміну температур, навантаження, аварійні ситуації на окремих ділянках та потреби загальнонаціональної енергомережі.

Внаслідок цього для кінцевого споживача найточнішим способом перевірки залишається звернення до офіційної сторінки обленерго, чат-ботів чи інформканалів, де дані оновлюються практично миттєво.

Ситуація з енергосистемою країни залишається гнучкою, тому навіть опубліковані на кілька днів наперед графіки в окремих випадках можуть змінюватися, а регіонам радять враховувати можливість несуттєвих відхилень від початкового плану.

На цьому фоні Ігнатьєв попередив, коли припиняться відключення світла.

