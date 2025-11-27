Графік відключення світла у Полтаві на 27 листопада: подробиці

У Полтаві та області 27 листопада діють погодинні відключення електроенергії відповідно до офіційно оприлюднених графіків Полтаваобленерго.

Про це повідомляє «ПЛ».

Потреба в обмеженнях пояснюється дефіцитом генерації, спричиненим пошкодженням енергетичної інфраструктури на тлі масованих ракетних ударів. За даними місцевих служб, застосовуються черги та підгрупи споживачів, які чергуються протягом доби.

У межах першої черги зафіксовані інтервали вимкнень, зокрема ранкові, обідні та вечірні періоди. У деяких підгрупах вони тривають від півтори до двох з половиною годин залежно від навантаження та оперативної ситуації.

Друга черга має аналогічну структуру, але час може зміщуватися. Такий формат дає можливість рівномірно розподіляти дефіцит потужності та уникати надмірного навантаження на мережу.

Наголошується, що офіційний режим роботи кожної конкретної адреси залежить від належності абонента до певної групи, тому мешканцям пропонують використовувати чат-бот або онлайн-пошук за адресою, де інформація оновлюється оперативно.

Національний план відключень передбачає синхронізацію регіонів, тож у день 27 листопада аналогічні графіки діють у всіх областях. Енергетики пояснюють: ситуація залишається керованою, проте суттєві ризики зберігаються, тому споживачам радять планувати свій день із поправкою на можливі зміни графіку.

