Прогноз погоди в Україні на вихідні, 4-5 жовтня: синоптики про тепло

За даними Українського гідрометцентру, перші вихідні жовтня пройдуть під впливом антициклону, що забезпечить теплу та стабільну погоду на більшій частині території України.

Про це повідомляє «ПЛ».

В атмосферних фронтах не очікується різких змін, а отже, погодні умови залишатимуться комфортними для відпочинку на природі, подорожей та сезонних робіт.

У суботу, 4 жовтня, синоптики прогнозують переважно суху та сонячну погоду. У центральних, південних і східних областях температура повітря сягатиме +18…+22 °С, на півдні можливе підвищення до +25 °С.

Невеликі дощі ймовірні лише у Карпатському регіоні та на заході країни, проте вони будуть локальними й нетривалими.

Неділя, 5 жовтня, пройде у схожому ключі: ясне небо, слабкий південно-східний вітер та температура у межах +17…+21 °С, на Закарпатті та в горах — до +14 °С. Атмосферний тиск перебуватиме у межах норми, що створює сприятливі умови для самопочуття більшості людей.

Такі погодні умови є типовими для періоду «бабиного літа». Експерти наголошують, що теплий початок жовтня дозволить аграріям без поспіху завершити збір врожаю, а жителям міст — насолодитися останніми теплими днями перед настанням більш прохолодної частини осені.

Важливим у питанні планувань може бути й прогноз магнітних бур на 3 вересня 2025 року.