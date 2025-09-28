Як відновити видалені файлі на комп’ютері: технічні лайфхаки

Втрата важливих документів чи фото є поширеною проблемою, з якою стикаються як пересічні користувачі, так і представники бізнесу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці з кібербезпеки радять у таких випадках не панікувати й діяти послідовно. У більшості операційних систем передбачені базові інструменти відновлення. На комп’ютерах із Windows варто перевірити «Кошик» або скористатися функцією «Відновлення попередніх версій», тоді як користувачам macOS допомагає резервна система Time Machine.

Якщо стандартних методів недостатньо, існують професійні програми, такі як Recuva, Disk Drill чи EaseUS Data Recovery, які дозволяють повернути дані навіть після очищення пам’яті.

Важливим моментом є мінімізація подальшого використання диска, адже кожен новий запис зменшує шанси на успіх відновлення.

У складних випадках, коли йдеться про критично важливі дані, експерти радять звертатися до спеціалізованих сервісів, які мають обладнання для роботи безпосередньо з носіями.

Офіційні рекомендації Microsoft і Apple підтверджують: вчасні дії суттєво підвищують можливість відновлення інформації, але жоден метод не гарантує стовідсоткового результату. Саме тому регулярне створення резервних копій залишається найефективнішим способом уникнути втрати файлів у майбутньому.

Важливою у темі нових підходів не тільки у комп’ютерах, але й на огороді може бути питання про те, які продукти можна вирощувати на городі у кінці вересня.