Які продукти можна вирощувати на городі у кінці вересня: пояснення аграріїв

Наприкінці вересня городники стикаються з поєднанням двох факторів: з одного боку, температура вже знижується, дні стають коротшими, а ризик заморозків зростає; з іншого боку, ще залишається час для висівання та догляду за культурами, які добре почуваються у прохолодних умовах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Аграрії зазначають, що саме цей період підходить для висаджування холодостійких овочів і зелені. Листові культури, як-от шпинат, салат і рукола, відзначаються швидким ростом і витривалістю до зниження температури, завдяки чому дають врожай навіть за умов обмеженого світлового дня. Подібні властивості мають також петрушка, кріп та цибуля на зелень.

Якщо погодні умови залишаються сприятливими, можна висівати редис або ріпу, адже вони встигають дозріти у відносно короткі строки. У південних регіонах, де заморозки приходять пізніше, городники іноді встигають закласти розсаду капусти пізніх сортів.

Водночас важливо враховувати, що земля наприкінці вересня вже швидко втрачає тепло, тому аграрії радять використовувати укриття з плівки чи агроволокна, щоб зменшити ризики.

Окрему увагу слід приділити підживленню ґрунту, адже після літа він часто виснажений. Використання органіки або мінеральних добрив із мікроелементами допомагає зміцнити рослини перед холодним періодом.

При правильному догляді навіть осінні посіви можуть забезпечити свіжу зелень упродовж тривалого часу. Таким чином, кінець вересня залишається продуктивним сезоном, якщо правильно підійти до вибору культур і врахувати особливості клімату.

Ще деякі задаються питанням про те, як підготувати дачу та город до зими.

