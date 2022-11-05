Вместо россии: шведский спутник вывела на орбиту американская ракета

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05.11.2022 11:31

Укринформ

Компания Rocket Lab осуществила запуск шведского исследовательского спутника MATS на орбиту.

Об этом сообщает Space.com, передает Укринформ.

Как отмечается, 18-метровая ракета-носитель Electron со шведским спутником стартовала в пятницу вечером с космодрома в Новой Зеландии. Через час спутник MATS был на запланированной орбите.

Он будет изучать атмосферные волны в космосе.

Сначала исследовательский спутник MATS должен был быть запущен на российской ракете, но Шведское космическое агентство и главный подрядчик спутника OHB Sweden AB отменили соглашение после российского полномасштабного вторжения в Украину и перебронировали на Electron.

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Как сообщал Укринформ, компания Rocket Lab осуществила запуск коммуникационного спутника Strix-1 на орбиту на высоту более полутысячи километров над Землей.

По материалам: Укринформ