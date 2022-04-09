Благодаря искусственному интеллекту можно за несколько часов идентифицировать российских захватчиков — Федоров

09.04.2022 14:37

Укринформ

Технологии распознавания лиц и искусственный интеллект в течение нескольких часов помогут найти, а затем даже через годы наказать российских оккупантов.

Подробности рассказал министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме, передает Укринформ.

"Есть несколько решений, которые мы используем сегодня. Действительно, мы уже много нашли тех убийц, которые действовали в Буче и Ирпене, в частности. Мы знаем профили этих людей, их фамилии и адреса проживания. То есть, имеем много информации, и все продолжают над этим работать. За очень короткий промежуток времени будет установлено все об этих нелюдях», — сказал Федоров.

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По словам министра, новейшие технологии позволяют вычислить в сети каждого, кто хоть раз попал в объектив.

«А учитывая, что россияне во время своих зверств активно «светились» на многочисленных камерах в разграбленных домах, и выкладывали фото в сеть, то вычислить их вообще не сложно. И это даже вопрос не дней, а часов», – добавил Федоров.

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Как сообщал Укринформ, Минцифры обновили чат-бот «єВорог». Теперь еще удобнее сообщать о геолокации вражеских солдат или техники. Вся информация передается в Вооруженные силы Украины. Уже более 200 тысяч пользователей Дії воспользовались чат-ботом с момента его запуска.

При этом министерство цифровой трансформации Украины советует украинцам удалять с телефона фото российских захватчиков после того, как они сообщили о них в чате «єВорог».

По материалам: Укринформ