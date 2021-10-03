Google поздравил украинских учителей с профессиональным праздником

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03.10.2021 11:07

Укринформ

Компания Google поздравила украинских учителей с их профессиональным праздником, который в 2021 году выпал на 3 октября.

Как передает Укринформ, об этом информирует Google.

На главной странице поисковика размещен новый дудл, на котором изображены пчёлки. Одна из них, самая большая, обозначающая букву "G" из слова Google, символизирует учителя. Эта пчела учит других маленьких пчелок и червячка, который очень напоминает украинскую букву "l".

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Как сообщалось, День работника образования ежегодно отмечается в Украине в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 3 октября.

По материалам: Укринформ