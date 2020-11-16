В США создали имплант для мониторинга сердца с аритмией и инфарктом
В США создали имплант для мониторинга сердца с аритмией и инфарктом
16.11.2020 16:14
Укринформ
Американские исследователи из университета Хьюстона создали патч, полностью изготовленный из резиновой электроники, который можно размещать непосредственно на сердце для сбора данных об электрофизиологической активность, сердцебиении и других показателей.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Хьюстонского университета.
Кунцзян Ю, доцент кафедры машиностроения Хьюстонского университета и автор статьи отметил, что это устройство – первое изобретение в области биоэлектроники, полностью созданное на основе резиновых материалов. Благодаря этому патч не имеет проблемы предыдущих сердечных имплантатов, которая заключалась в несовместимости жестких электронных материалов с сердечной мышечной тканью.
«Людям, которые имеют сердечную аритмию или инфаркт, необходимо быстро обнаружить, что произошло с сердцем, и это устройство способно это сделать», – сказал он.
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Издание отмечает, что кроме возможности одновременного сбора информации из различных участков сердца, устройство может питаться энергией от сердцебиения и работать без внешнего источника питания. Исследователи сообщили, что благодаря этой функции устройство не только отслеживает данные для диагностики и мониторинга, но и способно проводить терапевтические процедуры, в частности электростимуляцию и термическую абляцию, которая способствует заживлению ран.
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Биоэлектронные патч создан на основе материала с механическими свойствами, которые имитируют сердечную мышечную ткань. Это позволяет достичь тесного контакта с сердцем и уменьшить риск повреждения сердечной мышцы имплантом.
По материалам: Укринформ