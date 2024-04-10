«Реал» Мадрид – «Манчестер Сіті»: кому вдалось отримати перемогу у першому матчі ¼ Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу

«Реал» Мадрид і «Манчестер Сіті» зіграли в нічию. Гра закінчилася з рахунком 3:3.

Фаворити турніру спростували всі припущення про обережний футбол у дебюті зустрічі. Посприяв цьому несподіваний гол «містян». Сілва помітив огріх голкіпера при побудові стінки під час штрафного та влучним ударом пробив у незахищений кут.

«Вершкові» розізлилися і почали відіграватися. На 12-й хвилині Камавінга змістився з флангу й пробив, а м’яч зачепив Діаша та, дезорієнтувавши Ортегу, подарував мадрицям перший гол. А за два оберти секундної стрілки після передачі Вінісіуса з глибини Родріго холоднокровно забив другий м’яч. Рахунок став 2:1.

«Манчестер Сіті» перехопив ініціативу, але в атаках залишився домінувати «Реал». До завершення першого тайму моменти змарнували Вальверде, Родріго та Вінісіус. У трьох епізодах на висоті був Ортега. Натомість ще одна спроба невтомного Родріго була невдалою.

«Містяни» активізувались з початком другого тайму. Гріліш закрутив м’яч над поперечиною. Далі Родріго головою пробив вище воріт після навісу. Натомість з ударами Фодена та Сілви з півкола штрафного вправо розібрався Лунін. Мали моменти й мадридці. Беллінгем розхитав оборонця і пробив повз стійку, а м’яч від удару Вінісіуса пролетів над воротами з кута карної зони.

А в середині другої половини гри англійці влаштували гольову п’ятихвилинку. Спершу Фоден отримав передачу від Стоунза та з півкола штрафного розкішно забив м’яч у дев’ятку воріт. А потім Гвардіол у два дотики закрутив м’яч під дальню стійку з лінії штрафного.

Втім, «Реал» не збирався здаватись і додав у грі. Уже на 79-й хвилині мадридці зрівняли рахунок. Вальверде ефектно замкнув м’яку передачу Вінісіуса і забив прекрасний фінальний гол. Гра завершилася з рахунком 3:3.

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