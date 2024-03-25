Бій Усик – Ф’юрі: кому прогнозують перемогу

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Трибуну.

На його думку, Усик отримає перемогу над Тайсоном Ф’юрі за рішенням суддів, так як Олександр кращий боєць.

Він також зазначив, що український важковаговик має більше досвіду. За його плечима 350 боїв у любителях у двох вагових категоріях. Усик також проводив поєдинки проти сильніших суперників у професіоналах.

Найкращими суперниками Ф’юрі були Володимир Кличко, якому на той момент виповнилося майже 40 років, і дуже обмежений Деонтей Вайлдер, який мав тільки «один козир у рукаві». Навіть звичайні ігри розуму Ф’юрі не справляють враження на Усика.

«Олександр – крутий чувак і морально сильніший за Ф’юрі», — підкреслив Бенте.

Він також зазначив, що Тайсон протягом багатьох років демонструє відсутність дисципліни, що було доведено в його останньому виступі проти новачка у боксі Нганну.

Бій Усика та Ф’юрі заплановано на 18 травня.

Раніше ПЛ писала про те, що Тайсон Ф’юрі сильно схуд.