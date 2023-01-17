Цыганков перешел в испанскую «Жирону», а «Динамо» получит 5 млн евро компенсации

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков официально покинет команду и перейдет в испанский клуб «Жирона», сообщает со ссылкой на сайт «Динамо».

«Действующий контракт Виктора Цыганкова с «Динамо» завершался уже летом этого года и хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб осуществить переход в это трансферное окно», — идет в сообщении.

Отмечается, что «Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможного дальнейшего трансфера игрока.

За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора — 94 гола, из которых 77 — в чемпионатах Украины, 4 — в национальном Кубке и 13 — на международной арене.

В «Челси» официально заявили о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика.

По материалам: УНН