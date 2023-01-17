Спорт

Цыганков перешел в испанскую «Жирону», а «Динамо» получит 5 млн евро компенсации

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 17 января, 2023
0 1 минута чтения

Цыганков перешел в испанскую "Жирону", а "Динамо" получит 5 млн евро компенсации

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков официально покинет команду и перейдет в испанский клуб «Жирона», сообщает со ссылкой на сайт «Динамо».

Материалы по теме

«Действующий контракт Виктора Цыганкова с «Динамо» завершался уже летом этого года и хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб осуществить переход в это трансферное окно», — идет в сообщении.

Отмечается, что «Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможного дальнейшего трансфера игрока.

За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора — 94 гола, из которых 77 — в чемпионатах Украины, 4 — в национальном Кубке и 13 — на международной арене.

В «Челси» официально заявили о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 17 января, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Експерти не вірять в те, що «Дніпро-1» втримає лідерство в УПЛ

4 дня ago

Петракова уволили с должности тренера сборной Украины по футболу

5 дней ago

Клуб «Аль-Наср» разорвал контракт с Абубакаром

1 неделя ago

Винус Уильямс не сыграет на Australian Open: причина

1 неделя ago
Back to top button