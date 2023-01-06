Спорт

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила о беременности

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 6 января, 2023
0 Менее минуты назад

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила о беременности

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила в пятницу, что ждет ребенка, почти через год после неожиданного ухода австралийки из спорта, передает

Материалы по теме

Популярная трехкратная чемпионка турниров Большого шлема ошеломила теннисный мир в марте прошлого года, завершив карьеру в возрасте всего 25 лет, заявив, что осуществила свои мечты и «физически истощена».

В июле она вышла замуж за своего давнего партнера Гарри Киссика, и теперь они ожидают ребенка.

«2023 год должен стать лучшим годом», — написала она в Instagram.

«Мы так взволнованы нашим новым приключением».

Просмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, опубликованное Ash Barty (@ashbarty)

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 6 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Киеве проведут благотворительную тренировку по кикбоксингу и боксу

2 недели ago

Неожиданный взлет Марка Джиордано 

2 недели ago

Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2022 года по версии Forbes

2 недели ago

Элиас Петтерссон — уравнение со многими неизвестными 

2 недели ago
Back to top button