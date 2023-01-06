Спорт
Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила о беременности
Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила в пятницу, что ждет ребенка, почти через год после неожиданного ухода австралийки из спорта, передает
Популярная трехкратная чемпионка турниров Большого шлема ошеломила теннисный мир в марте прошлого года, завершив карьеру в возрасте всего 25 лет, заявив, что осуществила свои мечты и «физически истощена».
В июле она вышла замуж за своего давнего партнера Гарри Киссика, и теперь они ожидают ребенка.
«2023 год должен стать лучшим годом», — написала она в Instagram.
«Мы так взволнованы нашим новым приключением».
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По материалам: УНН