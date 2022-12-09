На этапе Кубка мира по биатлону выступит Меркушина

Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на второй этап Кубка мира, который пройдет в Гохфильцене, у команды дебютирует на уровне Кубка мира 17-летняя Александра Меркушина, сообщил главный тренер команды Александр Кравченко, пишет

Как отмечается, по состоянию здоровья в этот раз не выступят Юлия Джима и Ирина Петренко.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина.

Второй этап Кубка мира в австрийском Гохфильцене состоится с 8 по 11 декабря.

В программе будут спринты, гонки преследования и эстафеты.

По материалам: УНН