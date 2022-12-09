Спорт

На этапе Кубка мира по биатлону выступит Меркушина

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

На этапе Кубка мира по биатлону выступит Меркушина

Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на второй этап Кубка мира, который пройдет в Гохфильцене, у команды дебютирует на уровне Кубка мира 17-летняя Александра Меркушина, сообщил главный тренер команды Александр Кравченко, пишет

Материалы по теме

Как отмечается, по состоянию здоровья в этот раз не выступят Юлия Джима и Ирина Петренко.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина.

Второй этап Кубка мира в австрийском Гохфильцене состоится с 8 по 11 декабря.

В программе будут спринты, гонки преследования и эстафеты.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинец завоевал еще одно «золото» юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

1 неделя ago

Украинка Байндл разыграет путевку в четвертьфинал турнира WTA

1 неделя ago

УПЛ: «Динамо» разгромило «Металлист»

1 неделя ago

Американская организация по смешанным единоборствам запретила российским бойцам выступать под флагом страны

1 неделя ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button