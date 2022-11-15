Спорт

Миколенко получил травму в матче АПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Миколенко получил травму в матче АПЛ

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не смог доиграть гостевой матч 16-го тура АПЛ против «Борнмута», он покинул поле на 29-й минуте из-за травмы, пишет

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Вместо Миколенко вышел Шеймус Коулмен. 

23-летний футболист проводил 15-й матч за клуб в сезоне. На момент вынужденной замены «Эвертон» уступал в счете – 0:2. 

Украинский теннисист Денис Молчанов и Александр Недовесов из Казахстана стали победителями парного челленджера в Братиславе (Словакия).

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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