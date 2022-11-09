Ставки на НОК: Favbet открыл тотализатор на выборах президента Олимпийского комитета

Беттинговый сервис Favbet начал принимать ставки на выборы президента Национального олимпийского комитета Украины, которые пройдут 17 ноября. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на сайт компании.

Больше всего шансов на победу букмекеры сейчас дают олимпийскому чемпиону Жану Беленюку, поэтому коэффициент у него наименьший – 1,65. На победу нынешнего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта ставки принимают с коэффициентом 2,65, биатлонистки Елены Белосюк – с коэффициентом 10. Меньше всего букмекеры верят в победу Игоря Малинского – коэффициент на его победу 11.

Выборы нового президента НОК пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.

По материалам: УНН