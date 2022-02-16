Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Украинский фристайлист Александр Абраменко сумел завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Эта первая награда Украины на ОИ-2022.

Вчера украинец успешно прошел квалификацию и пробился в 12 лучших, которые сегодня стартовали в финале. В первом своем прыжке он показал результат 123,53 балла и это в итоге позволило ему занять пятое место. Шестерка лучших прошла дальше. В тоже время еще один украинец Александр Окипнюк показал девятый результат и не пробился в суперфинал, пишет Первая Лента.

В Суперфинале украинец вышел на старт вторым и показал результат 116,50. Ему пришлось ожидать выступления еще четырёх соперников и в итоге только представитель Китая сумел его опередить.

Напомним, что на предыдущей Олимпиаде украинец выиграл золото – это была единственная награда для Украины тогда. Также Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который завоевал награды на двух зимних Олимпийских играх.

Ранее сегодня украинская команда в женской эстафете стала седьмой.