Женская биатлонная команда показала лучший результат Украины на Олимпиаде в Пекине

Только что на Олимпиаде в Пекине состоялась женская эстафета в биатлоне. Украинки показали лучший результат страны на данный момент, но побороться за медали не сумели.

Первой на старт вышла Ирина Петренко. Вона была идеальной на стрельбе, не сделав ни одного промаха, однако на лыжне у украинки был не лучший ход, и она передала эстафетную палочку Юлии Джиме десятой, но с отставанием всего лишь около 2- секунд, пишет Первая Лента.

Лидер нашей сборной провалилась. Она не только использовала все дополнительные патроны, но и пошла на круг штрафа. В итоге к середине эстафеты наша команда оказалась 12-й с отставанием уже более двух минут от лидеров

Анастасия Меркушина благодаря точной стрельбе и неплохой работе не лыжне подняла нашу сборную на восьмое место. Елена Билюсок, которая после ковида, дебютировала на ОИ-2022 и также прошла стрельбу идеально. Она сумела на финише обойти представительницу Чехии и принести Украине 7 место. Это на данный момент лучший результат Украины на ОИ в Пекине.

Золото выиграла Швеция, ОРК – второй, Германия – третья.

Сегодня у украинцев также есть шанс побороться за медали в акробатике.