Спорт

Женская биатлонная команда показала лучший результат Украины на Олимпиаде в Пекине

Украинки сумели финишировать седьмыми.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

Только что на Олимпиаде в Пекине состоялась женская эстафета в биатлоне. Украинки показали лучший результат страны на данный момент, но побороться за медали не сумели.

Первой на старт вышла Ирина Петренко. Вона была идеальной на стрельбе, не сделав ни одного промаха, однако на лыжне у украинки был не лучший ход, и она передала эстафетную палочку Юлии Джиме десятой, но с отставанием всего лишь около 2- секунд, пишет Первая Лента.

Лидер нашей сборной провалилась. Она не только использовала все дополнительные патроны, но и пошла на круг штрафа.  В итоге к середине эстафеты наша команда оказалась 12-й с отставанием уже более двух минут от лидеров

Анастасия Меркушина благодаря точной стрельбе и неплохой работе не лыжне подняла нашу сборную на восьмое место. Елена Билюсок, которая после ковида, дебютировала на ОИ-2022 и также прошла стрельбу идеально. Она сумела на финише обойти представительницу Чехии и принести Украине 7 место. Это на данный момент лучший результат Украины на ОИ в Пекине.

Золото выиграла Швеция, ОРК – второй, Германия – третья.

Сегодня у украинцев также есть шанс побороться за медали в акробатике.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

ОИ-2022. Биатлон. Прямая видеотрансляция женского спринта

5 дней ago

Пекин-2022. 11 февраля: надежда на Джиму, заключительные попытки Гераскевича

6 дней ago

Украина потеряла реальный шанс на медаль на Олимпиаде в Пекине: что произошло

6 дней ago

Пекин-2022. День 7: реальная надежда в акробатике, старт Гераскевича

7 дней ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button