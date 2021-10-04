«Динамо» — «Шахтер»: команды не определили сильнейшего в очном матче

В 10-м туре УПЛ киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимало донецкий «Шахтер», передает корреспондент

В первой половине игры больше моментов возникало у ворот “горняков”. Лучший шанс изменить цифры на табло потерял Карло де Пена. Уругваец был в чужой штрафной и попал мяч в стойку ворот. После перерыва на поле была ожесточенная борьба, но голкиперы не пропустили — 0:0.

“Динамо”: Бущан — Кендзера (Тимчик, 87), Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), Цыганков, де Пена — Витиньйо (Шкурин, 86).

“Шахтер”: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко — Степаненко (Маркос Антонио, 65), Майкон, Алан Патрик, Марлос (Тете, 65), Соломон (Сикан, 65) — Педриньо.

“Динамовцы” сохранили трехочковое преимущество над “Шахтером” в чемпионской гонке.

По материалам: УНН