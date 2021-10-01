Футболист Малиновский попал в символическую сборную месяца Серии А

Авторитетный портал «WhoScored» опубликовал имена игроков, вошедших в символическую сборную сентября в итальянской Серии А, передает

Детали

В команду месяца попал атакующий хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский. Со средним баллом 7,69 украинец уступил только форвардам “Наполи” Виктору Осимхену (7,93) и Инсинье (7,80).

В команде месяца шесть игроков представляют лидера первенства “Наполи” и по одному — “Милан”, “Торино”, “Интер” и “Ювентус”.

Дополнение

Малиновский забил 17 голов в чемпионате Италии за “Аталанту”, десять из которых пришлись из-за пределов штрафной.

По материалам: УНН