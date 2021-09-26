Украинский шахматист стал призером турнира в ОАЭ

Павел Эльянов

Харьковский гроссмейстер Павел Эльянов занял второе место на международном турнире «4th Sharjah Masters ICC 2021», сообщает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Наш гроссмейстер набрал 6,5 очка, разделил 1-4 места и по дополнительному показателю стал вторым. Особое значение этому результату придает тот факт, что состав турнира был очень плотным, как для швейцарки: среди 60-ти игроков — 42 гроссмейстера.

Отметим также важный показатель украинского прославленного ветерана Олега Романишина, который вскоре будет праздновать 70-летие. Львовянин набрал 4,5 очка.

Столько же в активе еще одного представителя Украины — Виталия Бернадского.

Турнир прошел в городе Шардже (ОАЭ).

По материалам: УНН