Наставник «Бенфики» назвал главный минус в игре Яремчука

Наставник лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш охарактеризовал игре и недостаток в ней форварда сборной Украины Романа Яремчука, передает со ссылкой на сайт клуба из Португалии.

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«Яремчук несколько раз удачно уходил в глубину поля. У него появилось больше мобильности в действиях. Он не забил, а для нападающего это всегда проблема. Но у него были хорошие отрезки, он хорошо играет корпусом, но это все еще не то, к чему мы стремимся «, — так коуч рассказал об игре Яремчука в матче с» Боавиштой «(1: 1).

По мнению Жезуша, главной проблемой для Яремчука является его незнание португальского языка.

«Он уже знаком с нашей системой, но есть определенные трудности. Роман пока не говорит по-португальские, а рядом с ним играет футболист, который говорит только по-испанские (Дарвин). В этом есть проблемы с адаптацией. Но Яремчук доказал свое мастерство на Евро-2020, где выступал в составе сборной Украины. На мой взгляд, с «Боавиштой» он показал хорошую игру «, — отметил Жезуш.

Дополнение

После прихода в «Бенфику» Яремчук провел восемь матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.

По материалам: УНН