Теннисистка Бондаренко продолжила победную серию на турнире в Абу-Даби

Теннисистка Екатерина Бондаренко получила уже третью победу с начала года – она праздновала выигрыш на кортах в Абу-Даби, передает

В первом круге основы турнира в Абу-Даби она обыграла китаянку ЯФАН Ванг – 6:3, 2:6, 6:3.

Соперницы провели на корте почти 2,5 часа. В решающем сете Бондаренко уступала 2:3, после чего вышла вперед 5:3, но завершить поединок на своей подаче не сумела. В 12-м гейме украинка заработала первый матчбол и реализовала его.

Отметим, что во втором круге украинская теннисистка встретится с 15-й сеяной Онс Жабер из Туниса.

Добавим также, для Бондаренко это первая победа в основе турниров этой серии (c 2021 года соревнования категории “Premier” сменили название на WTA500) с 2018 года в одиночном разряде.

По материалам: УНН