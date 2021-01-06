Спорт

Назван самый дорогой футболист мира по версии “CIES”

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Назван самый дорогой футболист мира по версии "CIES"

Маркус Решфорд

“CIES Football Observatory” назвала самого дорогого футболиста мира, которым стал нападающий сборной Англии, передает со ссылкой на сайт организации.

Самую высокую строчку занял Маркус Решфорд, представляющий сборную Англии и “Манчестер Юнайтед”. Его стоимость по оценкам авторов рейтинга составила 165,6 млн евро.

В тройку самых дорогих футболистов также вошли: нападающий дортмундской “Боруссии” Эрлинг Голанд (152 млн евро) и защитник “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд (151,6).

Примечательно, что форвард “Барселоны” Лионель Месси занял лишь 97-ю строчку (54), а нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду и вовсе не попал в топ-100 – сто тридцать первое место (47).

Напомним, что известный портал назвал самого дорогого футболиста Украины.

По материалам: УНН

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