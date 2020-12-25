В это непростое время нам удалось удержать корабль детско-юношеского футбола на плаву, – Костюченко

Вадим Костюченко

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко подвел итоги уходящего года, в области детско-юношеского футбола, который является приоритетным направлением работы УАФ, передает со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Так, по словам Костюченко, уходящий год, был очень сложным и трудным с точки зрения развития наиболее популярного направления украинского футбола, а именно – детско-юношеского.

“Огромное влияние именно на вышеупомянутое направление имели меры по предотвращению распространения болезни, вызываемой COVID-19. В УАФ было два пути работы в указанном секторе: первый – прекратить вообще все соревнования, как всеукраинского уровня, так и непосредственно во всех регионах, второй – проанализировать сложность ситуации, систематизировать всю имеющуюся информацию, провести консультации с органами государственной власти, отработать определенные протоколы и продолжать развитие детско-юношеского футбола.

И если вторую часть сезона 2019-2020 годов мы вынуждены были прекратить, в связи с чем впервые в истории чемпионата Украины среди команд детско юношеских спортивных заведений не было обнаружено ни одной команды-чемпиона, то уже первый круг соревнований сезона-2020/2021 мы провели очень организованно и с соблюдением всех требований действующего законодательства относительно карантинных мероприятий”, – рассказал он.

Выполнить всю работу по организации детско-юношеского сектора и сохранить систему соревнований в Украине среди этих команд удалось благодаря, в частности, президенту ГС “ДЮФЛУ” Виталию Борту, говорит первый вице-президент УАФ.

“Он и его команда специалистов приложили все усилия, чтобы это направление работы имело серьезные положительные достижения, поскольку именно на этом фундаменте базируется будущее украинского футбола. Именно благодаря его крепкой, обоснованной и очень конструктивной позиции в это непростое время корабль детско-юношеского футбола удалось удержать на плаву.

Коллектив дирекции ДЮФЛУ совместно с Комитетом детско-юношеского футбола УАФ, который возглавляет Андрей Прохорович, провел большое количество очень важных мероприятий, обеспечив старт нового чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений уже в сезоне 2020/2021. Также отмечу, что в ДЮФЛУ была проведена реформа системы соревнований. В этом сезоне все-таки была создана Элит-лига, о которой говорили уже более трех лет.

Да, возможно, кто-то из скептиков укажет, что система, по которой сейчас играют команды, является не самой оптимальной, но реформа сделана. В состав участников Элит-лиги вошли мощные детские академии Украины, стало гораздо меньше проходных поединков, что серьезно поощряет участвовать в этих соревнований потенциальных партнеров. Обязательная организация прямых трансляций именно из матчей команд Элит-лиги – это еще одно достижение в работе сектора детско-юношеского футбола. Именно такая норма была прописана в этом сезоне в соответствующих регламентных документах, и, к чести и организаторов соревнований и непосредственно футбольных коллективов, она выполняется практически на сто процентов.

Итак, уже в этом сезоне все болельщики детско-юношеских коллективов Элит-лиги, а таких немало, получили прекрасную возможность просматривать поединки любимых команд на YouTube-канале в онлайн-режиме. Эта опция пригодилась в связи с введением в действие ограничений относительно присутствия зрителей на спортивных сооружениях во время проведения футбольных матчей”, – отметил Костюченко.

Как писал к адаптированным “Открытым урокам футбола” УАФ удалось привлечь более 5 тыс. детей.

По материалам: УНН