Спорт

Журналист увидел позитив от попадания Украины в “дивизион Б”

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Журналист увидел позитив от попадания Украины в "дивизион Б"

Андрей Сенькив

Спортивный журналист Андрей Сенькив увидел позитив от попадания Украины в “дивизион Б” – об этом он рассказал в эфире программы “ТаТоТаке”, передает

“Для сборной Украины становится важной “Лига наций” и суперкруто, что мы вылетели в “дивизион Б”. Если мы провалим этот отбор, реально вероятно, что у нас будет шанс попасть в play off через Лигу наций. А сделать это будет намного легче, играя в “дивизионе Б”, с чехами или словаками, я не знаю… они там еще есть, как было раньше, чем играть с грандами. Поэтому благодарю Швейцарию, спасибо УЕФА за то, что Украина в “дивизионе Б” – это реально ТОП”, – сказал он.

Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся. Через что национальная сборная из “дивизиона А” переместилась в “дивизион Б”.

По материалам: УНН

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