Рамос не реализовал два пенальти: Испания потеряла очки в матче со Швейцарией

Сборная Швейцарии провела домашнюю игру 5-го тура Лиги наций против Испании на “Санкт-Якоб Парк” в Базеле, передает

На старте игры голкипер Симон совершил сейв на удар с близкой дистанции от Шакири. Эффектный гол взлета на 26 минуте удался Фройлеру.

После отдыха на 57 и 80 минутах итальянцы дважды пробивали пенальти. В обоих случаях удары Рамоса отражал Зоммер.

Спасителем испанцев оказался нападающий “Вильярреала” Херард Морено, сравнял счет после прострела Регилона — 1:1.

Примечательно, что швейцарцы с 79 минуты играли в меньшинстве — красная карточка в пассиве Ельведи.

Также добавим, испанцы с 8 очками идут вторыми в группе, а швейцарцы ее замыкают (3).

По материалам: УНН