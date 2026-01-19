Прогноз магнітних бур на 20 січня: якою буде активність Сонця

За попередніми даними міжнародних центрів моніторингу космічної погоди, 20 січня 2026 істотних магнітних бур не прогнозується.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Das.

Очікуваний рівень геомагнітної активності оцінюється як слабкий чи помірний, не більше Kp 3–4, що відповідає фоновим коливанням магнітного поля Землі.

Фахівці зазначають, що за таких показників ризиків для енергосистем, супутникового зв’язку та навігації немає.

Подібні рівні активності вважаються стандартними для зимового періоду та не вимагають запровадження додаткових технічних обмежень з боку операторів критичної інфраструктури.

Водночас, метеочутливі категорії населення можуть відчувати незначний дискомфорт, включаючи стомлюваність або коливання тиску, проте медичні служби не класифікують такі дні як потенційно небезпечні.

Експерти наголошують, що остаточні дані традиційно уточнюються за 12–24 години до дати, оскільки сонячна активність може змінюватись у короткий термін.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 16 січня.