Прогноз магнітних бур на вихідні, 13-14 грудня: якою буде активність сонця

У найближчі вихідні, 13–14 грудня 2025 року, очікується помітне зростання геомагнітної активності, що привертає увагу фахівців із космічної погоди.

В останніх астрогеофізичних оглядах зазначається, що магнітосфера Землі реагує на серію сонячних спалахів та пришвидшений потік заряджених частинок, який досягне нашої планети саме в цей період.

Аналітики припускають розвиток бурі рівня G1, а в окремі години можливе підвищення показників до пограничних значень, здатних створити певний дискомфорт для метеочутливих громадян та вплинути на роботу радіозв’язку.

З 13 грудня прогнозується найвища напруга — сонячний вітер посилюється, а це провокує коливання у магнітному полі, які особливо відчутні для людей зі схильністю до перепадів тиску або порушень серцевого ритму.

14 грудня активність може дещо знизитись, однак стабілізації поки не очікують: космічна погода залишається турбулентною, а отже короткочасні імпульси можливі в будь-яку годину.

Фахівці радять звернути увагу на свій режим — передусім уникати різких навантажень, слідкувати за гідратацією та зберігати звичний ритм, щоб організм легше адаптувався до змін. У медичному середовищі також наголошують, що магнітні коливання здатні впливати на емоційний фон, тож корисно заздалегідь планувати спокійніші вихідні.

Загалом грудень традиційно входить до переліку місяців з підвищеною активністю Сонця в період поточного циклу.

Саме тому дослідники уважно відстежують зміни індексів та попереджають про ймовірні коливання заздалегідь. Хоча бурі очікуються слабкі, їхній вплив усе ж може відчути частина населення, а також окремі сектори комунікаційної інфраструктури. Завчасна поінформованість дозволяє мінімізувати ризики та адаптуватись до природних процесів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 11 грудня 2025 року.

