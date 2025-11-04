Прогноз магнітних бур на 5 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту, а також моніторингу космічної погоди NASA, 5 листопада 2025 року очікується лише незначна геомагнітна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Потужних викидів плазми або сонячних спалахів, які могли б спричинити серйозні магнітні бурі, не прогнозується. Індекс збурень коливатиметься поблизу рівня G1, що вважається слабким проявом буревої активності й не несе загрози ані супутниковим системам, ані здоров’ю людей.

Експерти відзначають, що нині Сонце входить у фазу піку свого 25-го циклу, який, за оцінками американських астрофізиків, може тривати до 2026 року.

Це означає, що поодинокі магнітні коливання все ж можливі, проте їх інтенсивність залишиться у межах природних норм. Медики радять у такі дні не перевантажувати організм фізично та психологічно, уникати дефіциту рідини, контролювати артеріальний тиск і забезпечити повноцінний сон.

Загалом 5 листопада очікується спокійний день із помірною сонячною активністю. Людям, чутливим до змін геомагнітного поля, варто утриматися від надмірних емоційних навантажень, а решта може спокійно планувати робочі зустрічі та поїздки.

Науковці наголошують, що подібні незначні коливання є частиною природного ритму нашої планети й не потребують додаткових заходів безпеки.

