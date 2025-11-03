Прогноз магнітних бур на 4 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

На початку листопада 2025 року геомагнітне поле Землі перебуває у стані зміненої динаміки.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними фахівців з космічної погоди NASA та NOAA, Сонце входить у фазу чергового піку своєї активності, тому коливання магнітного поля відчуваються навіть у дні, які вважаються «спокійними».

На 4 листопада прогнозується помірний рівень геомагнітної активності, що свідчить про відсутність потужних бур, але водночас не виключає короткочасних сплесків, здатних вплинути на чутливих до змін погоди людей.

Попередні спостереження 1–2 листопада показали посилення сонячного вітру та окремі викиди корональної маси, які могли досягти орбіти Землі з незначною затримкою. Тож навіть якщо 4 листопада не матиме високого індексу Kp, варто врахувати, що залишкові ефекти від попередніх бур ще зберігатимуться.

У такі періоди багато людей відчувають головний біль, коливання тиску, втому чи зниження концентрації уваги. Медики радять дотримуватись режиму відпочинку, пити більше води й уникати стресів.

Для авіаційних і супутникових систем цей день не має нести критичних ризиків, однак фахівці зв’язку традиційно залишаються напоготові. Геомагнітна стабільність у космосі має пряму кореляцію з якістю навігаційних сигналів і безпекою польотів.

Саме тому кожен прогноз бур оцінюється не лише в контексті здоров’я, а й у площині технологічної надійності.

Отже, 4 листопада — день відносного спокою, коли Сонце не демонструватиме екстремальних проявів, але уважність і розумне ставлення до власного самопочуття залишаються необхідністю. Космос знову нагадує: навіть м’які енергетичні хвилі здатні непомітно змінити наш ритм життя.

