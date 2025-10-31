Прогноз магнітних бур на вихідні, 1-2 листопада: якою буде космічна погода

За прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та європейських центрів космічної метеорології, найближчі вихідні — 1 та 2 листопада 2025 року — минуть без значних геомагнітних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс активності Kp, який використовується для оцінки магнітних бур, залишатиметься в межах спокійних показників — від 2 до 4.

Це означає, що жодних серйозних впливів на роботу електронних систем, зв’язку чи навігаційних супутників не передбачається. Ймовірність переходу до рівня помірної бурі (Kp = 5) оцінюється лише в кілька відсотків, тож космічна погода буде стабільною.

Астрономи зазначають, що нинішній період сонячного циклу демонструє відносне затишшя після кількох потужних спалахів у жовтні. Сонячна активність знижується, тож радіаційні бурі, здатні впливати на самопочуття людей, очікуються не раніше середини листопада.

Для більшості українців ці дні стануть звичайними осінніми вихідними, коли можна планувати роботу, подорожі або відпочинок без побоювань щодо перебоїв у технологічних системах.

Медики нагадують, що навіть слабкі магнітні збурення можуть позначатися на людях із підвищеною метеочутливістю.

У такі дні рекомендують пити більше води, висипатися та не перевантажувати серцево-судинну систему. Загалом, 1–2 листопада варто сприймати як сприятливі дні для стабільності, зосередженої роботи й відновлення сил. Космос мовчить — і це добра новина для тих, хто живе реальними справами на Землі.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 31 жовтня.