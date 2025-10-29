Прогноз магнітних бур на 30 жовтня: якою буде активність Сонця

За попередніми оцінками фахівців із космічної метеорології, 30 жовтня 2025 року очікується помірна сонячна активність, яка може спричинити незначні геомагнітні коливання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з прогнозом Space Weather Prediction Center (SWPC) та аналітикою порталу SpaceWeatherLive, імовірна активність відповідатиме рівню G1, тобто невеликий геомагнітній бурі. Такі явища, зазвичай, не мають серйозного впливу на технічні системи, проте можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

Джерелом збурення є корональна діра на поверхні Сонця, що спрямовує потік заряджених частинок у напрямку Землі.

Науковці наголошують: магнітна буря може тривати від кількох годин до доби, а її пік припаде саме на вечір 30 жовтня. Попри гучні заголовки в медіа, експерти не очікують значних технічних наслідків — супутниковий зв’язок, системи GPS та енергомережі продовжать роботу у штатному режимі.

Для бізнесу така інформація важлива у контексті ризик-менеджменту. Навіть невеликі збої у передачі сигналу чи системах орієнтації можуть стати причиною затримок у логістиці або в банківських транзакціях, тому великі компанії все ж перевіряють готовність своїх систем до можливих перешкод.

Водночас для звичайних українців магнітна буря означає радше підвищену втому, головний біль або дратівливість, що є реакцією організму на коливання магнітного поля.

Фахівці NASA радять у такі дні підтримувати водний баланс, не перевантажувати себе фізично й уникати конфліктів. Усе решта — перебільшення. Отже, 30 жовтня Сонце знову «підморгне» Землі, але цього разу без особливих наслідків.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 29 жовтня 2025 року.