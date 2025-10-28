Прогноз магнітних бур на 29 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними Національного центру космічної погоди США (NOAA Space Weather Prediction Center) та низки європейських обсерваторій, 29 жовтня 2025 року очікується помірне зростання сонячної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці прогнозують коливання геомагнітного поля в межах рівнів G1–G2, що відповідає слабкому або середньому магнітному шторму. Такі явища спричинені викидами корональної маси на Сонці, які досягають атмосфери Землі через два-три дні після фіксації.

Хоча масштабні збої в енергетичних мережах чи роботі супутників не прогнозуються, певні короткочасні збої у навігаційних системах і зв’язку можливі.

Для людей із підвищеною метеочутливістю такі дні можуть супроводжуватися головними болями, сонливістю, перепадами тиску та загальним відчуттям втоми. Медики рекомендують у цей період уникати стресів, пити більше води, обмежити споживання кофеїну та не перевантажувати організм фізичною роботою.

Для компаній, які працюють з телекомунікаційним обладнанням або обробкою великих масивів даних, важливо перевірити стабільність систем резервного живлення, щоб мінімізувати можливі ризики.

Науковці також зазначають, що нинішній сонячний цикл, який триває з 2019 року, входить у фазу пікової активності. Це означає, що подібні магнітні коливання можуть повторюватися частіше у найближчі місяці.

Проте у більшості випадків вони не становлять загрози для населення — скоріше виступають індикатором природних процесів, які нагадують про те, наскільки взаємопов’язана Сонячна система.

Отже, 29 жовтня можна розглядати як день із помірним рівнем сонячної турбулентності, що не потребує паніки, але вимагає уважності. Для метеочутливих людей це привід прислухатися до власного організму, для технічних структур — перевірити готовність систем.

