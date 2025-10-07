Прогноз магнітних бур на 8 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

8 жовтня 2025 року очікується відносно спокійна космічна доба. За прогнозами фахівців із геомагнітного моніторингу, рівень активності Сонця коливатиметься біля індексу Kp = 4, що свідчить про слабку бурю або незначні магнітні коливання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Для більшості людей це не матиме відчутного впливу, однак метеозалежні можуть помітити легке погіршення самопочуття. У попередній день, 7 жовтня, прогнозувався пік до рівня G1 — слабка буря, тож наступна доба стане перехідною до стабільнішого стану магнітосфери Землі.

Геофізики пояснюють, що навіть при відносно низькому рівні активності, сонячний вітер продовжує впливати на навігаційні та комунікаційні системи. У цей період оператори супутникових сервісів і зв’язкових компаній звично контролюють точність сигналу GPS, адже короткочасні збої в передачі даних можливі навіть при індексі 4.

У побуті люди рідко помічають такі явища, проте організм деяких реагує тонко: коливання тиску, швидка втома, дратівливість або короткочасне безсоння. Лікарі радять у такі дні пити більше води, уникати перевтоми й по можливості скорочувати робоче навантаження.

Центри космічного моніторингу, такі як NOAA та NASA, продовжують спостерігати за розвитком активних сонячних плям. Саме вони визначають подальшу динаміку бур на найближчі тижні.

Експерти прогнозують, що жовтень загалом пройде без потужних спалахів, але окремі коливання очікуються через черговий виток 11-річного циклу активності Сонця.

Таким чином, 8 жовтня стане відносно тихим днем, коли Земля перебуватиме у стані помірного магнітного спокою. Це гарний момент для тих, хто чутливий до зміни космічної погоди, аби відновити сили після попередніх коливань і уникнути додаткових навантажень.

