Прогноз магнітних бур на 7 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Інституту космічних досліджень та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у вівторок, 7 жовтня 2025 року, геомагнітна обстановка залишатиметься загалом стабільною.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що індекс збурень (Kp) коливатиметься в межах 3–4 балів, що відповідає лише слабким або помірним коливанням. Це означає, що істотних геомагнітних бур, які могли б вплинути на технологічні системи чи енергетичні мережі, не передбачається.

Водночас у північних широтах є ймовірність появи невеликих полярних сяйв, що зазвичай супроводжують навіть відносно незначну активність Сонця.

Фахівці застерігають: навіть за відсутності серйозних збурень, метеочутливі люди можуть відчути дискомфорт, особливо ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою або страждає від хронічних неврологічних захворювань. Лікарі радять у цей день звернути увагу на свій режим сну та відпочинку, уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження, а також дотримуватися водного балансу.

Для тих, хто працює в авіаційній та космічній галузях, подібні коливання суттєвої небезпеки не створюють, однак моніторинг залишається обов’язковим для забезпечення безперебійності зв’язку та навігації.

Таким чином, сонячна активність 7 жовтня перебуватиме у межах норми, серйозних магнітних бур не прогнозується, а ризики для здоров’я та технологій залишаються мінімальними. Проте уважність до власного самопочуття у цей день буде доречною, особливо для людей із підвищеною чутливістю до змін геомагнітного поля.

