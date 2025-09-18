SkyUp відкриває 11 нових напрямків із Кишинева: квитки від €15 та інші подробиці

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про масштабне розширення своєї маршрутної мережі на літній сезон 2026 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

До розкладу додаються 11 нових міжнародних рейсів із Кишинева, що робить столицю Молдови одним із ключових авіахабів для українських пасажирів.

Особливу увагу компанія приділяє промоакції: лише 18 вересня 2025 року квитки на нові напрямки можна буде придбати за ціною від €15 в один бік, з урахуванням аеропортових зборів. Це обмежена пропозиція, яка дозволяє заздалегідь спланувати подорожі на період із 1 листопада 2025 року до 24 жовтня 2026 року.

Нові маршрути SkyUp із Кишинева

Дублін (Ірландія) — старт з 18 грудня 2025 року, до 2 рейсів на тиждень;

Тбілісі (Грузія) — з 1 листопада 2025 року, до 4 рейсів на тиждень;

Париж (CDG, Франція) — з 12 квітня 2026 року, до 2 рейсів на тиждень;

Мадрид (Іспанія) — з 16 квітня 2026 року, 2 рейси на тиждень;

Базель (Швейцарія) — з 15 травня 2026 року, 2 рейси на тиждень;

Малага (Іспанія) — з 2 травня 2026 року, до 2 рейсів на тиждень;

Тенеріфе (Канари, Іспанія) — з 30 травня 2026 року, 1 рейс на тиждень;

Корфу (Греція) — з 30 травня 2026 року, до 2 рейсів на тиждень;

Родос (Греція) — з 27 травня 2026 року, 2 рейси на тиждень;

Закінтос (Греція) — з 31 травня 2026 року, 2 рейси на тиждень;

Ріміні (Італія) — з 30 травня 2026 року, до 2 рейсів на тиждень.

Таким чином, у 2026 році мандрівники зможуть обирати серед 25 напрямків із Кишинева, адже компанія зберігає чинну сітку з 14 рейсів і додає нові.

«Ми розширюємо карту польотів із Кишинева, щоб пропонувати українцям ще більше зручних прямих рейсів до найпопулярніших дестинацій. Нові напрямки, вигідні тарифи й якісний сервіс — усе це частина нашої стратегії зробити подорожі доступними та комфортними», — наголосив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Що варто знати про промоакцію

Дата покупки квитків: 18 вересня 2025 року;

Вартість: від €15 в один бік із урахуванням зборів;

Період подорожей: 1 листопада 2025 — 24 жовтня 2026;

Кількість квитків за акційною ціною — обмежена.

Експерти відзначають, що запуск нових маршрутів може суттєво посилити роль Кишинева як транзитного вузла для українців, адже пряме авіасполучення з багатьма європейськими країнами поки що обмежене.

У цьому контексті стратегія SkyUp виглядає відповіддю на зростаючий попит на доступні перельоти, особливо до туристичних регіонів Іспанії, Греції та Італії.

Компанія підкреслює, що її мета — зробити авіаподорожі максимально демократичними, зберігаючи баланс між доступною ціною та якісним сервісом. У літньому сезоні 2026 року SkyUp планує обслуговувати як ділових пасажирів, так і туристів, які шукають бюджетні можливості для відпочинку в Європі.

На фоні нових можливостей для мандрів експерти ще й розповіли про те, чим можна зайнятись у вересні.