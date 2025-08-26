Сьогодні уряд України затвердив оновлений порядок перетину державного кордону, яким передбачено надання права громадянам чоловічої статі віком від 18 до 22 років залишати територію країни без додаткових обмежень, попри дію воєнного стану.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний телеграм-канал першого віцепрем’єр-міністр — міністра економіки Юлії Свириденко.

Постанова, ухвалена Кабінетом Міністрів, набуде чинності вже наступного дня після її офіційного опублікування у встановленому порядку. Свириденко наголосила, що ухвалене рішення стосується абсолютно всіх громадян зазначеної вікової групи, зокрема тих, хто нині перебуває за кордоном з особистих, професійних або освітніх причин.

За її словами, цей крок має на меті зберегти тісний зв’язок українців із державою та сприяти розвитку людського потенціалу у глобальному контексті.

Фахівці у сфері права та економіки вже відзначають потенційний вплив цього рішення на внутрішній ринок праці та освітній сектор. Очікується, що воно може стимулювати повернення до країни молодих спеціалістів після здобуття освіти за кордоном та забезпечить більш активну участь українців у міжнародних проєктах.

Водночас юристи наголошують на необхідності чітких роз’яснень механізму реалізації нововведень, аби уникнути неоднозначних трактувань та можливих зловживань.

