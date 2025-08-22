Путін готовий до зустрічі с Зеленським: Лавров розкрив, які питання треба «врегулювати»

У російському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що потенційна зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського можлива.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Але, як зазначив голова МСЗ РФ Сергій Лавров, зустріч можлива лише у випадку, якщо всі ключові питання, які потребують обговорення на вищому рівні, будуть ретельно підготовлені.

За його словами, для російської сторони неприйнятною є будь-яка модель, яка передбачає присутність іноземних військових формувань на території України. Саме цей аспект, як підкреслив Лавров, є фундаментальною відправною точкою у формуванні позиції Кремля щодо можливого діалогу.

Таким чином, Москва намагається поставити жорсткі рамки для переговорного процесу, вказуючи, що зустріч двох президентів має сенс лише тоді, коли дипломатичні служби заздалегідь узгодять основні положення та виключать теми, які, на думку російської сторони, суперечать її безпековим інтересам.

Заява очільника МЗС Росії фактично свідчить про готовність Кремля вести мову про діалог лише на умовах, що відображають власні стратегічні установки.

Водночас перспективи такої зустрічі залишаються невизначеними, адже позиції Києва та Москви щодо ключових питань — від гарантій безпеки до територіальної цілісності України — залишаються принципово протилежними. До того ж Трамп також висловився про зустріч Зеленського та Путіна.