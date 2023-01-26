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Росіяни знову атакують Україну: що відомо

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд agoОбновлено: 26 января, 2023
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Росіяни знову атакують Україну: що відомо

Сьогодні, 25 січня, увечері росіяни знову намагаються завдати ударів по Україні. Військові вже почали збивати ворожі повітряні цілі.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також попередив про високий рівень ракетної небезпеки.

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"Тому прошу — не забувайте про укриття! Будьте пильні та відповідальні", — зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари росіян і закликав мешканців перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

У Вільнянську Запорізької області мешканці почули вибухи.

Жителів Черкаської області та Кременчука попередили про удари росіян.

"Ворог атакує Україну з повітря дронами та швидкісними ракетами", — уточнив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вибухи було чути також у Запоріжжі та Херсоні.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Офіційні джерела поки що не розкривають подробиць.

Про загрозу ракетного удару по Україні попередив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у небі України. При цьому рф підняла у повітря три бомбардувальники Ту-22М3.

Першим про нову атаку росіян повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про запуск трьох груп іранських дронів-камікадзе "Шахед".

"Кажуть, що ракети також будуть", — додав він.

При цьому керівник ОП Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу та заявив, що у кількох регіонах країни вже збивають ворожі повітряні цілі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда agoОбновлено: 26 января, 2023
0 1 минута чтения
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