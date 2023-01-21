Общество

Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 21 января, 2023
0 Менее минуты назад

Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу

Українські прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів та знищили розвідувальну групу.

Про це повідомляє повідомляє Держприкордонслужба України у Facebook.

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"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Українські бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили.

Проте вночі російські окупанти повторили свої наміри та з кількох напрямків залучили піхоту.

"Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 21 января, 2023
0 Менее минуты назад
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