Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу

Українські прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів та знищили розвідувальну групу.

Про це повідомляє повідомляє Держприкордонслужба України у Facebook.

"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Українські бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили.

Проте вночі російські окупанти повторили свої наміри та з кількох напрямків залучили піхоту.

"Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности