Общество

У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи: знайшли тіла 14 загиблих

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
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У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи: знайшли тіла 14 загиблих

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині. Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

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Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули троє членів екіпажу і вище керівництво МВС України. Зокрема на борту гелікоптера були:

  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;
  • перший заступник глави МВС Євгеній Єнін;
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович;
  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;
  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;
  • командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко;
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко;
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 1 минута чтения
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