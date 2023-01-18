Общество
У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи: знайшли тіла 14 загиблих
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині. Про це повідомляє ДСНС.
Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули троє членів екіпажу і вище керівництво МВС України. Зокрема на борту гелікоптера були:
- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;
- перший заступник глави МВС Євгеній Єнін;
- державний секретар МВС Юрій Лубкович;
- заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
- начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;
- провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;
- командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко;
- пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко;
- бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
По материалам: Подробности