У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи: знайшли тіла 14 загиблих

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині. Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинули троє членів екіпажу і вище керівництво МВС України. Зокрема на борту гелікоптера були:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;

перший заступник глави МВС Євгеній Єнін;

державний секретар МВС Юрій Лубкович;

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;

начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;

командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко;

пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко;

бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

По материалам: Подробности