Водохреща в Україні у 2023 році: головні прикмети свята

Наближається велике церковне свято — Хрещення Господнє, яке християни східного обряду щорічно відзначають 19 січня. Воно завершує період різдвяних свят та зазвичай буває дуже морозним.

Наші пращури помітили, що якщо на Хрещення хуртовина, то і наприкінці квітня буде завірюха. Холодна та ясна погода віщує літню посуху та неврожай, а похмура погода з інеєм чи снігом – до врожайного року.

Хороша прикмета також, коли опівдні на Водохреща видно блакитні хмари – значить рік буде багатим на врожай. А ось сильний вітер 19 січня обіцяє гарне роїння бджіл, а отже, буде багато меду.

Теплий день обіцяє густу пшеницю, а зіркова ніч – гарний урожай ягід та гороху. Також зірки вказують на гарний приплід у овець.

Сонячна погода 19 січня затримається ще кілька тижнів. А от якщо дощ, він литиме до кінця січня.

По материалам: Подробности