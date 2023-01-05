Синоптик розповіла про погоду на Різдво: коли знову повернеться тепло

На Різдво в Україну прийдуть сильні морози до -17 градусів, але справжню зиму відчують не всі регіони. Потеплішає вже з 10 січня.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Морози посиляться, у нічні години впродовж 7-9 січня ймовірні -10…-17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, у центрі та на півночі України", — розповіла вона.

Проте, як зазначила синоптик, південний захід та західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення.

Водночас надалі, як додала Діденко, після 10 січня, морози послабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються — "буде нормальна зимова термічна палітра".

По материалам: Подробности