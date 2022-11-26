Общество

Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 26 ноября, 2022
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Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки (відео)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є загроза нових ракетних ударів з боку росії. Очільник Миколаївщини записав відповідне відеозвернення.

Звертаюсь до всіх — зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте, що стосується зв'язку, домовитесь з родичами, що робити, якщо його не буде.

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Звертаюсь до наших волонтерів. Прошу вас переключитись на дизель-генератори, на паливо, щоб ми могли допомогти людям, які не мають цієї можливості.

Прошу фермерів та бізнес — допомагайте людям, сільрадам, ми ж маємо показати, що ми єдині.

Віталій Кім наголосив, що рашисти продовжують погрожувати, що знову і знову атакуватимуть українську енергосистему, тому потрібно бути готовими.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон подали електроенергію.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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