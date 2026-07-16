Цікаві факти про Чорне море: чому його історія та природа унікальні

Чорне море здається добре знайомим, однак під його поверхнею приховується незвичайний світ із власними геологічними, хімічними та біологічними законами.

Про це повідомляє «ПЛ».

Воно розташоване між Європою та Азією і має дуже обмежений зв’язок зі Світовим океаном. Великі річки постійно приносять сюди прісну воду, тоді як солоніші середземноморські води надходять через вузьку систему проток. Через це море поділене на шари, які майже не перемішуються між собою. Саме така будова перетворила Чорне море одночасно на природну лабораторію, археологічний архів і вразливу екосистему.

Чорне море має незвичайне розташування

Чорне море омиває береги України, Туреччини, Болгарії, Румунії, Грузії та Росії. Його площа становить приблизно 432 тисячі квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 2212 метрів. Зі Середземним морем воно сполучається через Босфор, Мармурове море та Дарданелли. Босфор має довжину близько 31 кілометра, але в найвужчих місцях його ширина не перевищує одного кілометра. Такий вузький прохід суттєво обмежує обмін водою та робить Чорне море напівізольованою водоймою.

До моря впадають Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг, Ріоні та багато інших великих і малих річок. Вони приносять не лише прісну воду, а й поживні речовини, пісок, мул та органічні залишки. Через значний річковий стік поверхнева вода Чорного моря менш солона, ніж вода більшості океанів. Середня солоність у його різних шарах становить приблизно 18–22 проміле, тоді як у відкритому океані цей показник часто наближається до 35 проміле. Фактично Чорне море є складною перехідною системою між прісною водоймою та повноцінним океанічним басейном.

Чому глибини майже позбавлені кисню

Найвідомішою природною особливістю Чорного моря є його поділ на верхній кисневий і нижній безкисневий шари. Легша річкова вода залишається ближче до поверхні, а солоніша й щільніша вода середземноморського походження опускається нижче. Між цими шарами майже не відбувається повноцінного вертикального перемішування. Унаслідок цього кисень з атмосфери не може проникнути на значні глибини. Життя більшості риб, молюсків і водоростей тому зосереджене переважно у верхніх приблизно 150 метрах водної товщі.

Глибокі води Чорного моря насичені сірководнем, який утворюється під час розкладання органічних речовин за участю бактерій. Європейські дослідницькі програми називають цю водойму найбільшим у світі морським басейном із багатими на сірководень безкисневими водами. Для людини та більшості складних організмів таке середовище непридатне. Водночас у ньому можуть існувати певні бактерії, найпростіші та окремі безхребетні, пристосовані до екстремальних умов. Отруйні для одних істот глибини стають унікальним середовищем для інших форм життя.

Основні цифри про Чорне море

Розміри Чорного моря складно оцінити, дивлячись лише на його узбережжя. Під водою розташовані широкий північно-західний шельф, континентальні схили та велика глибоководна западина. Біля України, Румунії та Болгарії мілководний шельф може простягатися більш ніж на 200 кілометрів. Поблизу турецького й кавказького берегів він значно вужчий, а глибина зростає набагато швидше. Ця різниця впливає на течії, температуру води, умови нересту риб і характер берегових ландшафтів.

Характеристика Орієнтовне значення Чому це важливо Площа водної поверхні 432 000 км² Чорне море належить до найбільших напівзамкнених морів Максимальна глибина 2212 м У глибокій западині переважають безкисневі умови Об’єм води 547 000 км³ Значна частина водної маси майже не контактує з атмосферою Солоність 18–22‰ Вона нижча, ніж у більшості океанів Довжина берегової лінії близько 4340 км Узбережжя поділене між шістьма державами Кисневий верхній шар приблизно до 150 м Саме тут зосереджена більшість морських організмів

Морське дно зберігає стародавні кораблі

Відсутність кисню у глибоких шарах має не лише біологічне, а й археологічне значення. У звичайному морському середовищі дерев’яні судна руйнуються під дією бактерій, молюсків та інших організмів. На дні Чорного моря багато таких руйнівних процесів відбуваються значно повільніше. Тому тут можуть зберігатися корпуси, щогли, дерев’яні деталі та інші елементи давніх кораблів. Морське дно стало своєрідною капсулою часу, яка утримує сліди торгівлі, подорожей і воєн минулих епох.

Під час міжнародного проєкту Black Sea MAP дослідники оглянули понад 40 затонулих суден, серед яких були кораблі візантійського та османського періодів. Деякі знахідки розташовувалися на глибинах, де звичайна робота водолазів практично неможлива. Для дослідження використовували дистанційно керовані апарати, лазерне сканування та високоточну тривимірну фотограмметрію. Надзвичайний стан окремих суден учені безпосередньо пов’язують із безкисневими умовами нижче приблизно 150 метрів. Такі відкриття допомагають відтворювати конструкцію давніх кораблів і морські маршрути, про які раніше було відомо лише з письмових джерел.

Чи пов’язане море з легендою про потоп

Після завершення останнього льодовикового періоду рівень води в різних морях і океанах почав підвищуватися. Частина територій, що колись була суходолом біля Чорного моря, поступово опинилася під водою. Одна з популярних гіпотез припускає, що середземноморська вода могла прорватися через район сучасного Босфору та спричинити масштабне затоплення. Цю подію іноді намагаються пов’язати з легендами про Всесвітній потоп. Однак науковці продовжують сперечатися щодо швидкості, масштабу та реальних наслідків підвищення рівня моря.

Деякі дослідження підтримують сценарій швидкого затоплення, тоді як інші вказують на більш поступовий обмін водою. Геологічні, палеонтологічні та археологічні дані не дають підстав вважати катастрофічну версію остаточно доведеною. Дослідники також не виявили однозначних свідчень масового переселення людей саме в період передбачуваної ранньоголоценової катастрофи. Проте стародавні берегові лінії та затоплені ландшафти справді існують і залишаються важливим об’єктом досліджень. Історія формування Чорного моря відома набагато краще, ніж раніше, але її найгучніша загадка досі не має єдиної відповіді.

Які тварини живуть у Чорному морі

Попри складні умови, верхній шар Чорного моря підтримує різноманітну екосистему. Тут живуть хамса, кефаль, калкан, ставрида, бички, осетрові та інші види риб. Серед морських ссавців трапляються афаліна, звичайний дельфін і морська свиня. На мілководді поширені медузи, краби, мідії, рапани, водорості та морські трави. За даними Чорноморської комісії, у басейні зафіксовано сотні видів риб і тисячі видів безхребетних, рослин, грибів та водоростей.

Перед відвідуванням узбережжя корисно знати, що природний вигляд моря змінюється залежно від сезону, температури та річкового стоку. Поява великої кількості медуз не завжди означає небезпечне забруднення, хоча може свідчити про зміни в екосистемі. Водорості також є природною частиною морського середовища, але надмірне їх розмноження іноді пов’язане з надлишком поживних речовин. Деякі тварини, наприклад рапана, потрапили до Чорного моря з інших регіонів і вплинули на місцеві популяції молюсків. Серед найцікавіших мешканців і природних явищ можна виділити:

три види чорноморських китоподібних;

калкана, який добре маскується на морському дні;

рапану, що стала одним із найвідоміших інвазивних видів;

світіння води, викликане мікроскопічними організмами;

великі колонії мідій, які природним чином фільтрують воду;

підводні зарості, що слугують укриттям для молоді риб.

Чому унікальна природа потребує захисту

Чорне море вразливе через слабкий водообмін, густонаселене узбережжя та вплив великих річкових басейнів. Забруднення, надмірний вилов, судноплавство, евтрофікація, руйнування прибережних територій і кліматичні зміни створюють одночасне навантаження на екосистему. Речовини, які потрапляють у море з річками або прибережними стоками, можуть залишатися в напівзамкненому басейні тривалий час. Особливо небезпечним є надлишок азоту й фосфору, що стимулює масовий розвиток водоростей і подальше зменшення кисню. Європейські програми моніторингу також зазначають, що рибні запаси, біорізноманіття та підводна культурна спадщина перебувають під значним тиском.

Захист Чорного моря залежить не лише від природоохоронних організацій, а й від рішень прибережних держав, міст, промислових підприємств і звичайних відпочивальників. Очищення стічних вод, контроль промислових викидів і відповідальне рибальство допомагають зменшувати довгострокові ризики. На узбережжі важливо не руйнувати дюни, очеретяні зарості та лимани, оскільки вони є природними фільтрами й місцями розмноження тварин. Навіть відмова від одноразового пластику під час відпочинку знижує ймовірність потрапляння сміття у воду. Унікальність Чорного моря полягає не лише в його минулому, а й у крихкій рівновазі, від якої залежить його майбутнє.

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