У чому унікальність кожної групи крові: факти про здоров’я та спадковість

Група крові є генетично зумовленою характеристикою, яка залишається з людиною протягом усього життя.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вона визначається особливими молекулами на поверхні еритроцитів та антитілами, присутніми в плазмі. Найчастіше використовують систему ABO, яка поділяє кров на групи A, B, AB та O. Додатково враховують резус-фактор, тому загалом виділяють вісім основних варіантів. Унікальність групи крові полягає насамперед у роботі імунної системи, а не в характері чи харчових уподобаннях людини.

Як формуються групи крові

Належність до певної групи залежить від наявності антигенів A і B на поверхні червоних кров’яних клітин. Люди з групою A мають антиген A, а в їхній плазмі містяться антитіла проти антигену B. Для групи B характерна протилежна комбінація: антиген B та антитіла проти A. У людей із групою AB присутні обидва антигени, тоді як у групи O немає жодного з них. Саме ці відмінності пояснюють, чому перед переливанням необхідно перевіряти сумісність донорської крові з кров’ю реципієнта.

Чим відрізняються групи A, B, AB та O

Кожна група має власну комбінацію антигенів та антитіл. Ця особливість визначає реакцію організму на потрапляння несумісних еритроцитів. Наприклад, антитіла можуть розпізнати чужий антиген і запустити небезпечну імунну реакцію. Через це поняття універсального донора або реципієнта стосується передусім певних компонентів крові, а не будь-якого переливання без додаткових тестів. У лікарнях остаточне рішення завжди приймають після лабораторного визначення групи та проби на сумісність.

Група крові Антигени на еритроцитах Антитіла в плазмі Основна особливість A A Проти B Не можна переливати еритроцити з антигеном B B B Проти A Не можна переливати еритроцити з антигеном A AB A і B Немає антитіл проти A та B Найширші можливості отримання сумісних еритроцитів O Немає A і B Проти A і B Еритроцити не містять антигенів A та B

Як група крові пов’язана зі здоров’ям

Наукові дослідження виявляють певні статистичні зв’язки між системою ABO та ризиком окремих захворювань. У людей із групою O в середньому нижчий рівень фактора фон Віллебранда, який бере участь у згортанні крові. Це може бути пов’язано з нижчим ризиком венозних тромбозів, але в деяких ситуаціях — із більшою схильністю до кровотеч. Для групи A в популяційних дослідженнях виявлено помірний зв’язок із підвищеним ризиком раку шлунка. Водночас група крові не є діагнозом і не може передбачити, чи виникне захворювання в конкретної людини.

Групи B та AB також досліджують у контексті тромботичних, серцево-судинних і метаболічних захворювань. Проте багато отриманих результатів залежать від віку, походження, способу життя та інших генетичних чинників. Тому наявність певної групи не є підставою для спеціального лікування або додаткових обстежень без медичних показань. Значно більше на здоров’я впливають артеріальний тиск, куріння, харчування, фізична активність і сімейний анамнез. Група крові може бути одним із десятків статистичних чинників, але вона не визначає долю організму.

Як успадковується група крові

Система ABO передається дитині від біологічних батьків через гени. Варіанти A і B є кодомінантними, тому за їх одночасного успадкування формується група AB. Варіант O є рецесивним і проявляється, коли дитина отримує його від обох батьків. Саме тому батьки з однаковою зовні групою A можуть мати дитину з групою O, якщо кожен із них є носієм відповідного варіанта гена. Для розуміння спадковості корисно розглянути кілька типових комбінацій.

у батьків із групою O дитина зазвичай також матиме групу O;

поєднання AB та O може дати дитині групу A або B;

у батьків із групами A та B можливі A, B, AB або O;

батьки з групами AB не можуть передати дитині два варіанти O;

за зовнішньою групою не завжди можна точно визначити прихований генотип.

Чому резус-фактор важливий під час вагітності

Резус-фактор визначають за наявністю або відсутністю антигену D на еритроцитах. Якщо він присутній, кров вважають Rh-позитивною, а якщо відсутній — Rh-негативною. Негативний резус сам по собі не є хворобою та зазвичай не впливає на повсякденне самопочуття. Медичне значення виникає, коли Rh-негативна вагітна жінка виношує Rh-позитивний плід і її організм утворює відповідні антитіла. Сучасна профілактика антирезусним імуноглобуліном значно знижує ризик гемолітичної хвороби плода та новонародженого.

Які міфи не підтверджує наука

Одним із найвідоміших міфів є твердження, що для кожної групи крові потрібен окремий раціон. Прихильникам такого підходу пропонують різні набори продуктів залежно від антигенів ABO. Однак систематичні огляди не знайшли переконливих доказів користі так званих дієт за групою крові. Так само немає наукових підстав визначати за нею характер, професійні здібності або сумісність партнерів. Група крові має велике значення для трансфузіології та акушерства, але не є психологічним портретом людини.

Навіщо знати власну групу крові

Інформація про групу ABO та резус-фактор може бути важливою перед операцією, переливанням, донорством або під час вагітності. Водночас запис у телефоні, паспорті чи старій медичній довідці не замінює лабораторного аналізу. Перед переливанням медичні працівники повторно визначають показники та проводять перевірку сумісності. Це необхідно навіть тоді, коли пацієнт упевнений у своїй групі. Помилка під час переливання може спричинити серйозну імунну реакцію, тому остаточне рішення завжди ґрунтується на результатах актуального дослідження.

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