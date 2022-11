У Зеленського відповіли на заклик розпочати діалог з росією

Саме росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Якщо ворог хоче завершення війни, йому ніхто не заважає зробити це прямісінько зараз.

Про це пише в Twitter-акаунт радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"До всіх любителів пограти в російську рулетку й укласти угоду з дияволом маю одне питання. Ніхто не бачить українські ракети над російськими містами. Але всі бачать ru-ракети, що атакують українців", — пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, якщо росія й справді хоче припинення війни, то їй ніхто не заважає зробити це прямісінько зараз.

Just realize: any territorial "compromises" will not bring peace, but multiply victims. Any concessions to RF will be Putin’s victory, will legalize murder and make war a tool of international relations. This will be the end of international law. Does anyone really want that?

По материалам: Подробности